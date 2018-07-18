Ayak Tırnak Mantarı Nasıl Geçer?

Mantar hastalıkları, canlıların sınıflandırmasında "mantarlar ve mayalar" olarak adlandırılan gruba dahil olan bir çeşit mikro-organizmanın sebep olduğu, bulaşıcı cilt hastalıklarıdır. Vücudun çeşitli bölgelerindeki deri dokusunda görülebilir. Mantar hastalıkları, tüm cilt hastalıkları içinde %50 oranıyla en sık rastlanan bulaşıcı enfeksiyon sebebidir. Çok eski çağlardan beri bilinen yüzeysel ve alerjik mantar hastalıklarına ek olarak günümüzde bir de fırsatçı mantarların sebep olduğu enfeksiyonlarda artış söz konusu. Fırsatçı mantarların yaygınlaşmasının en önemli sebebi olarak da, değişen beslenme ve yaşam alışkanlıklarımızın bağışıklık sistemimiz üzerinde yarattığı tahribat gösterilir. Yüzeysel mantar enfeksiyonları vücutta deri, tırnaklar ve mukoz membranlar ile sınırlıdır. Dünya üzerinde milyonlarca kişiyi etkiler fakat tedavisi kolaydır. Fırsatçı mantarlar ise vücut direncinin en zayıf olduğu anlarda ortaya çıkar ve sadece yüzeysel dokularda değil, iç organlarda da hastalığa sebep olurlar. Bu bakımdan tedavileri daha güçtür.

Mantarlar karanlık ve nemli ortamlarda yaşarlar, bulaşıcıdırlar. Bir yerden bulaşan mantar hemen hastalığa sebep olmaz, bunun için uygun zamanı yani vücudun zayıf bir anını bekler. Günün büyük bir bölümünü kapalı ayakkabılar içinde geçiren ayaklarımız mantarların çoğalması için elverişli bir ortamdır. Uygun ortam şartlarına bir de dar, hava almayan, ayağa ve tırnaklara sürekli baskı yaparak yaralanmalara sebep olan ayakkabılar eklenince, tırnakların enfekte olması neredeyse kaçınılmaz. Ortak giyilen ayakkabılar, terlikler, dezenfekte edilmeyen havuz suyu, sahillerde sürekli ıslak ve sıcak kalan döşemeler, şezlonglar, ortak kullanılan ve sterilizasyon işleminden geçirilmeyen manikür ve pedikür aletleri potansiyel birer mantar bulaştırıcısıdır. Otoimmün hastalıklar da vücudun savunma mekanizmasını bozduğu için, bu hastaların mantar enfeksiyonlarına yakalanma oranı yüksektir. Herhangi bir sebepten, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan kişilerin vücutları da mantar enfeksiyonlarına yatkındır.

Çok fazla insanın aynı anda bulunduğu askeri alanlar, yatılı okullar, havuz, hamam, sauna, berber-kuaför salonu gibi ortak kullanım alanlarında hijyen kurallarına azami dikkat göstermek gerekir. Öte yandan kişisel temizlikte aşırı hijyen alışkanlığı derinin normal florasını, zararlı organizmalara elverişli ortam sağlayacak şekilde bozar. Bu da vücuttaki yararlı mikroorganizmaların azalmasına sebep olur ve zamanla bağışıklık sistemini zayıflatır. Tırnak mantarını önlemek için yapılabilecek en doğru ve en basit uygulama ayakları her zaman temiz ama mutlaka kuru tutmaktır. Eğer tırnak mantarından şüpheleniyorsanız ilk işiniz bir deri hastalıkları uzmanından randevu almak olmalı. Tedavinin başarılı olabilmesi için önce enfeksiyona sebep olan mantarın cinsinin tespit edilmesi gerekir. Mantar tedavisi uzun zaman alsa da, hemen her zaman çok başarılı sonuç verir. Özellikle doku harabiyeti riskiyle karşı karşıya olan diyabet hastalarının ayak bakımına çok daha fazla özen göstermeleri gerekir. Tırnak bakımında dikkat etmeniz gereken temel kuralları özetlememiz gerekirse;

l Tırnaklarınızı temiz ve kuru tutun.

l Ayak tırnaklarınızı çok fazla uzamalarına fırsat vermeden düzenli olarak kesin. Eğer ayak tırnaklarınız sert ve kalın oldukları için kesmekte zorlanıyorsanız bu işlemi banyodan sonra, tırnaklarınız yumuşakken yapın.

l Tırnaklarınızı düz kesin.

l Tırnaklarınızı kesmek ve şekil vermek için kullandığınız aletlerin temiz ve paslanmamış olmasına dikkat edin.

l Ayaklarınızı sıkan ayakkabılar giymeyin. Hava akımına izin verecek, terletmeyecek materyallerden imal edilmiş ayakkabıları tercih edin.

l Tırnağın etten ayrılması, deride şişme, kızarma, acı ya da kanama gibi bir değişiklik fark ettiğinizde mutlaka tıbbi yardım alın.

Tırnak Mantarı Doğal Tedaviler

Mantar tek başına tehlike yaratan bir organizma değildir. Hatta mantarlar, doğal yaşamın devamlılığı için son derece hayati canlılardır ve yoklukları ekosistemin çökmesi anlamına gelir. İnsan vücudunda da doğal olarak bulunan ve normal şartlarda sağlığımıza faydalı işler yapan mantarlar, vücudun mikro-organizma dengesi bozulduğunda zararlı olmaya başlar. Dolayısıyla tırnak mantarına uygulanabilecek en doğal tedavi temiz, doğal, dengeli ve çeşitli beslenerek vücut eko-sisteminin dengesini korumaktır. Beslenme için değil de ayaklarımıza sürmek, sarmak, tütsülemek, suyuyla banyo yapmak için kullandığımız gıda ürünleri, vücudun yararlı bakteri ve mantarlarının dengesini bozar ve yarardan çok zarar getirir.

Öte yandan doğal yöntemlerin uygulanan lazer tedavisi, varlığı tespit edilen fakat henüz enfeksiyona sebep olmayan mantarlara uygulanır. Mantarın cinsine ve yerine göre birkaç seans süren uygulama sonunda mantarlar yok edilebilir.