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Ayakkabı hırsızları kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 13:13 | Son Güncelleme

DARICA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir apartmana giren 2 kişi dairelerin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı.

Erol POLAT - DARICA(Kocaeli), (DHA) DARICA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir apartmana giren 2 kişi dairelerin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Hırsızların binaya girmesi ve çaldıkları ayakkabıları poşete doldurması güvenlik kameralarına yansıdı. Nenehatun Mahallesi Rüzgârlı Sokak'ta bulunan apartmana giren 2 kişi, binadaki dairelerin kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde apartmana giren bir kişi gürültü çıkmaması için kapıyı oldukça dikkatli kapatarak merdivenleri yavaş adımlarla çıkarken, arkasından gelen ikinci kişi de dış kapıyı yavaşça kapattıktan sonra o da bir üst kata arkadaşının yanına çıktı. 2 kişi poşete doldurdukları ayakkabılarla zemin kata indi. 2 kişi son olarak zemin kattaki dairenin kapısının önünde bulunan ayakkabıları çaldı. Apartman sakinleri, ayakkabılarının çalınması üzerine şikâyette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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