Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?

Günün büyük bir kısmını dışarıda geçiren ya da ayaklarında çeşitli kozmetik sorunlar bulunan kişiler ayakkabı kokusundan oldukça şikayetçidir. Kişiler herhangi bir yerde ayakkabısını çıkarmak zorunda kaldığında büyük bir stres yaşar. Bazı durumlarda ise çıkarmadan dahi koku problemleri kişiyi ve çevresindekileri rahatsız eder. “Ayakkabı kokusu nasıl gider, neyle geçer?” gibi soruların cevabı yazımızda değinilen malzemelerde saklı!
Yaş ve cinsiyetiniz ne olursa olsun ayakkabı kokusu hayatınızın herhangi bir döneminde başınıza bela olabilir. Bunun için çoğu kişi evdeki malzemelerle pratik çözüm arayışına girer. Ayakkabı kokusunu ne giderir, kokuya ne iyi gelir soruları ayakkabıyla ilgili en fazla arananlar arasında yer alır. Her evde bulunabilecek ya da eve giderken kolayca temin edebileceğiniz çözümleri sizler için derledik.
Ayakkabınızın çeşitli nedenlerden dolayı kötü kokmasından şikayetçiyseniz farklı yöntemlere başvurmadan önce havalandırmayı deneyebilirsiniz. Sürekli aynı ürünü giymek iç duvarların daha kurumadan tekrar terle ıslanmasına neden olur. Bu nedenle tüm gün kullandığınız ayakkabınızı eve geldiğinizde havalandırarak kurumasına izin vermelisiniz. İmkanınız varsa tamamen kuruması için ertesi gün giymemelisiniz.
Özellikle yoğun ve sıcak günlerde terlemeyle beraber ayakkabılarınızda kötü kokular oluştuğunu görebilirsiniz. Farklı çözümlere ihtiyaç duymadan önce hijyen kurallarına uyarak bunları oluşmadan önleyebilirsiniz. Ayak temizliğine dikkat etmek, çorapları değiştirmek, mümkünse bir ayakkabıyı her gün kullanmak yerine 1-2 gün ara vermek kötü durumları oluşmadan engeller.
Ayakkabı kokusu için aranan çözümler arasında karbonat kullanımı oldukça tercih edilir. Doğal antiseptik özellikli karbonat genellikle her evde bulunabilir veya kolayca temin edilebilir. Eve geldiğiniz an ayakkabınızın içine bir tatlı kaşığı karbonat dökerek her alana temas etmesi için sallayın. Mümkünse hava alan bir yere koyarak bekletin. Ayakkabı kokusu karbonat sayesinde sabaha kadar ortadan kalkar.
Kabartma tozu genellikle poğaça, börek, kurabiye gibi vazgeçilmez tatların arasında yer alsa da farklı faydaları da bulunur. Yiyecekleri kabartarak puf puf hale getiren bu tozlar ayakkabılarınızın içindeki koku ve bakterileri de kabartarak öldürür. Pabuçların içine birer tatlı kaşığı döküp sallayarak uygulayın. Sabaha kadar kuru bir ortamda beklettiğinizde kokular tamamen yok olur.
Sirke hayatın her alanında doğal bir bakteri giderici, iyileştirici ya da temizleyici olarak kullanılır. Yüzey temizliğinde, bitkilerin çeşitli problemlerini gidermede, mide rahatsızlıklarını önlemede, zayıflamak ya da bağışıklığı gidermek için oldukça tercih edilir. Saymakla bitmeyen sirkenin faydaları ayakkabı kokusu probleminiz için de yardımınıza koşar. Sirkeyi küçük bir sprey şişesine tek başına ya da suyla karıştırarak doldurmalı, ayakkabılarınızın içine doğrudan püskürtmelisiniz. 10-12 saat bu şekilde bekleterek bakteri ve kokunun tamamen yok olduğuna şahit olabilirsiniz.
Ayakkabı kokusu giderici yöntemler arasında oldukça basit ve ilginç olanlardan biri de patates kullanımıdır. Ayakkabınızın içerisine dilimlediğiniz bir patatesi koyarak sabaha kadar bekletmeyi deneyebilirsiniz. Patates yoğun nişastalı yapısıyla bütün koku ve bakterileri emerek yok eder. Ertesi gün patatesler çöpe giderken ayakkabılar kurumaya bırakılır. Böylece kombinlerinizin en sevdiğiniz parçasını öz güvenli ve sağlıklı bir şekilde tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.
Tuz mutfakta, ağız ve diş sağlığında, temizlikte ve hatta çeşitli üretim alanlarında vazgeçilmez ürünlerden biridir. Doğal antiseptik özelliği sayesinde ayakkabı kokusu için ne yapılır sorusunun en kolay cevabı olur. Tuz ayakkabıların içine doğrudan serpilerek uygulanır. Sabaha kadar kokudan ve bakterilerden eser kalmaz.
Limon, portakal, greyfurt ve mandalina kabuklarını çöpe atmadan önce koku problemi yaşadığınız ayakkabının içinde bekletmeyi unutmayın! Akşam dizi keyfi yaparken yenen turunçgillerin kabukları doğrudan pabuçların içine yerleştirilir. Sabah olduğunda kötü kokular yerini limon ve portakal kokularına bırakır.
Türü ne olursa olsun poşet çaylar ayakkabı kokusu çözümleri arasında yer alan en basit yöntemlerden biridir. Tükettiğiniz poşet çayı süzüp havlu peçeteye sararak problemli pabuçların içine yerleştirebilirsiniz. Poşet çaylar sabaha kadar ayakkabı içinde kururken kokuyu ve bakterileri de uçurur.
İşten, okuldan ya da yoğun bir günden eve giderken yol kenarlarında görebileceğiniz lavantadan bir iki dal almayı ihmal etmeyin. Ayakkabılarınızı çıkardığınızda içlerine lavanta filizi koyarak sabaha kadar beklettiğinizde kokulardan kurtulduğunuzu görebilirsiniz. Dilerseniz lavanta filizleri yerine lavanta gibi uçucu yağları suyla karıştırarak hemen kullanabileceğiniz ayakkabı kokusu spreyi yaratabilirsiniz. Her maddede olduğu gibi doğrudan uygulayarak bir gün havalanmasına izin vermeniz gerekir.
Ayakkabı kokusu evde, misafir olduğunuz yerlerde ve hatta dışarıda dolaşırken bile sizi zor durumda bırakabilir. Bunun için yukarıda sizler için sıralanan çözümleri uygulamayı deneyebilirsiniz. Dilerseniz bu problem için ayakkabı kokusu giderici spreylere de başvurabilirsiniz. Fakat kolonya, parfüm gibi hoş kokuların ayakkabı kokusunu bastırmak yerine daha dayanılmaz bir hal almasına neden olabileceğini unutmayın!
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