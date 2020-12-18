Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?

Günün büyük bir kısmını dışarıda geçiren ya da ayaklarında çeşitli kozmetik sorunlar bulunan kişiler ayakkabı kokusundan oldukça şikayetçidir. Kişiler herhangi bir yerde ayakkabısını çıkarmak zorunda kaldığında büyük bir stres yaşar. Bazı durumlarda ise çıkarmadan dahi koku problemleri kişiyi ve çevresindekileri rahatsız eder. “Ayakkabı kokusu nasıl gider, neyle geçer?” gibi soruların cevabı yazımızda değinilen malzemelerde saklı! Kolay Bulunan Malzemelerle Ayakkabı Kokusuna Pratik Çözümler Yaş ve cinsiyetiniz ne olursa olsun ayakkabı kokusu hayatınızın herhangi bir döneminde başınıza bela olabilir. Bunun için çoğu kişi evdeki malzemelerle pratik çözüm arayışına girer. Ayakkabı kokusunu ne giderir, kokuya ne iyi gelir soruları ayakkabıyla ilgili en fazla arananlar arasında yer alır. Her evde bulunabilecek ya da eve giderken kolayca temin edebileceğiniz çözümleri sizler için derledik. 1. İlk adımda havalandırmayı tercih edebilirsiniz Ayakkabınızın çeşitli nedenlerden dolayı kötü kokmasından şikayetçiyseniz farklı yöntemlere başvurmadan önce havalandırmayı deneyebilirsiniz. Sürekli aynı ürünü giymek iç duvarların daha kurumadan tekrar terle ıslanmasına neden olur. Bu nedenle tüm gün kullandığınız ayakkabınızı eve geldiğinizde havalandırarak kurumasına izin vermelisiniz. İmkanınız varsa tamamen kuruması için ertesi gün giymemelisiniz.

2. Hijyen kurallarına uyarak kokuları engelleyebilirsiniz Özellikle yoğun ve sıcak günlerde terlemeyle beraber ayakkabılarınızda kötü kokular oluştuğunu görebilirsiniz. Farklı çözümlere ihtiyaç duymadan önce hijyen kurallarına uyarak bunları oluşmadan önleyebilirsiniz. Ayak temizliğine dikkat etmek, çorapları değiştirmek, mümkünse bir ayakkabıyı her gün kullanmak yerine 1-2 gün ara vermek kötü durumları oluşmadan engeller. 3. En basit koku giderme yöntemi: Karbonat Ayakkabı kokusu için aranan çözümler arasında karbonat kullanımı oldukça tercih edilir. Doğal antiseptik özellikli karbonat genellikle her evde bulunabilir veya kolayca temin edilebilir. Eve geldiğiniz an ayakkabınızın içine bir tatlı kaşığı karbonat dökerek her alana temas etmesi için sallayın. Mümkünse hava alan bir yere koyarak bekletin. Ayakkabı kokusu karbonat sayesinde sabaha kadar ortadan kalkar. 4. Her evde bulunabilecek çözüm: Kabartma tozu Kabartma tozu genellikle poğaça, börek, kurabiye gibi vazgeçilmez tatların arasında yer alsa da farklı faydaları da bulunur. Yiyecekleri kabartarak puf puf hale getiren bu tozlar ayakkabılarınızın içindeki koku ve bakterileri de kabartarak öldürür. Pabuçların içine birer tatlı kaşığı döküp sallayarak uygulayın. Sabaha kadar kuru bir ortamda beklettiğinizde kokular tamamen yok olur.

5. Ayakkabı kokusu için en doğal ve sağlıklı yöntemlerden biri sirke Sirke hayatın her alanında doğal bir bakteri giderici, iyileştirici ya da temizleyici olarak kullanılır. Yüzey temizliğinde, bitkilerin çeşitli problemlerini gidermede, mide rahatsızlıklarını önlemede, zayıflamak ya da bağışıklığı gidermek için oldukça tercih edilir. Saymakla bitmeyen sirkenin faydaları ayakkabı kokusu probleminiz için de yardımınıza koşar. Sirkeyi küçük bir sprey şişesine tek başına ya da suyla karıştırarak doldurmalı, ayakkabılarınızın içine doğrudan püskürtmelisiniz. 10-12 saat bu şekilde bekleterek bakteri ve kokunun tamamen yok olduğuna şahit olabilirsiniz. 6. Patates bakteri ve kokuyu emer Ayakkabı kokusu giderici yöntemler arasında oldukça basit ve ilginç olanlardan biri de patates kullanımıdır. Ayakkabınızın içerisine dilimlediğiniz bir patatesi koyarak sabaha kadar bekletmeyi deneyebilirsiniz. Patates yoğun nişastalı yapısıyla bütün koku ve bakterileri emerek yok eder. Ertesi gün patatesler çöpe giderken ayakkabılar kurumaya bırakılır. Böylece kombinlerinizin en sevdiğiniz parçasını öz güvenli ve sağlıklı bir şekilde tekrar kullanmaya başlayabilirsiniz.