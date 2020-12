Ayakkabı kokusu nasıl giderilir? Ayakkabı kokusu nasıl gider?

Yaş ve cinsiyetiniz ne olursa olsun ayakkabı kokusu hayatınızın herhangi bir döneminde başınıza bela olabilir. Bunun için çoğu kişi evdeki malzemelerle pratik çözüm arayışına girer. Ayakkabı kokusunu ne giderir, kokuya ne iyi gelir soruları ayakkabıyla ilgili en fazla arananlar arasında yer alır. Her evde bulunabilecek ya da eve giderken kolayca temin edebileceğiniz çözümleri sizler için derledik.

2. Hijyen kurallarına uyarak kokuları engelleyebilirsiniz

Özellikle yoğun ve sıcak günlerde terlemeyle beraber ayakkabılarınızda kötü kokular oluştuğunu görebilirsiniz. Farklı çözümlere ihtiyaç duymadan önce hijyen kurallarına uyarak bunları oluşmadan önleyebilirsiniz. Ayak temizliğine dikkat etmek, çorapları değiştirmek, mümkünse bir ayakkabıyı her gün kullanmak yerine 1-2 gün ara vermek kötü durumları oluşmadan engeller.

3. En basit koku giderme yöntemi: Karbonat

Ayakkabı kokusu için aranan çözümler arasında karbonat kullanımı oldukça tercih edilir. Doğal antiseptik özellikli karbonat genellikle her evde bulunabilir veya kolayca temin edilebilir. Eve geldiğiniz an ayakkabınızın içine bir tatlı kaşığı karbonat dökerek her alana temas etmesi için sallayın. Mümkünse hava alan bir yere koyarak bekletin. Ayakkabı kokusu karbonat sayesinde sabaha kadar ortadan kalkar.

4. Her evde bulunabilecek çözüm: Kabartma tozu

Kabartma tozu genellikle poğaça, börek, kurabiye gibi vazgeçilmez tatların arasında yer alsa da farklı faydaları da bulunur. Yiyecekleri kabartarak puf puf hale getiren bu tozlar ayakkabılarınızın içindeki koku ve bakterileri de kabartarak öldürür. Pabuçların içine birer tatlı kaşığı döküp sallayarak uygulayın. Sabaha kadar kuru bir ortamda beklettiğinizde kokular tamamen yok olur.