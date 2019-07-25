Ayakkabı tabanında uyuşturucu ele geçirildi

Sivas’ta jandarma tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında narkotik köpeği ‘Geçim’ ayakkabı tabanında zulalanmış 650 gram reçine esrar buldu.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta yol kontrollerini sürdüren jandarma ekipleri durdurdukları bir yolcu otobüsünde arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği Geçim ile yapılan aramada, bir yolcuya ait valiz içerisindeki ayakkabının tabanında zulalanmış 650 gram reçine esrar bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan yolcu çıkartıldığı mahkeme tarağından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

