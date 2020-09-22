Ayakkabılarınız evdeki çözüm yoluyla bembeyaz olacak! Karbonat ve beyaz sirkeyi...

Size ayakkabılarınızı beyazlatmak için 7 farklı yöntem göstermek istiyoruz, böylece artık istediğiniz zaman giymekten korkmayacaksınız. KARBONAT VE BEYAZ SİRKE Bir kapta bir çorba kaşığı beyaz sirke, bir çorba kaşığı karbonat ve bir çorba kaşığı sıcak suyu karıştırarak başlayın. Bir fırça veya eski bir diş fırçası kullanarak spor ayakkabılara sürmeniz gereken bir tür macun elde edeceksiniz. Hem tabanı hem de kumaşı hafifçe fırçalayın. Macunu güneşte en az 3-4 saat beklettikten sonra fazla karbonat hamurunu ayakkabılardan çıkarın. Bu sadece ayakkabılarınızı etkili bir şekilde “ağartmak ”la kalmaz, aynı zamanda ayakkabıların içinde birikebilen bakterilerin ürettiği kötü kokulardan kurtulmak için de iyi bir çözümdür. KABA TUZ VE SÜT Beyaz ayakkabılar o sarımsı tonu aldığında, ilk rengini geri getirip getiremeyeceğimizi görmek için onları iyice temizleme zamanıdır. Büyük bir kapta sadece yarım bardak kaba tuzu 1 litre sütle karıştırmanız gerekecek. Aradığınız etkiye sahip olması için bu beyazlatma karışımındaki sneakerları en az 3 saat ıslatmanız gerekmektedir. Bu sürenin sonunda, hala var olan lekeleri çıkarmak için bir fırça ile ovalayabilirsiniz. Ardından bol sabunlu suyla durulayın ve açık havada kurumasını bekleyin. Sütün herhangi bir iz bırakmamasına özen gösterin!

DİŞ MACUNU Bazı ayakkabı türleri, hassas kumaşları nedeniyle diğerlerine göre daha az agresif temizleme ve beyazlatma yöntemleri gerektirir. Bu özel yöntem, aceleniz olduğunda da kullanışlıdır. Orijinal beyaz rengi bu tür bir spor ayakkabıya geri getirmenin iyi bir yolu, beyazlatıcı diş macunu kullanmaktır. Eski bir diş fırçası kullanarak spor ayakkabıların lekeli yüzeyini tekrar beyaz olana kadar ovalayın. Tabanların kenarlarında bulunan kiri temizlemeyi unutmayın. Macunu yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından diş macununu çıkarın. Macunu silmek ve harika sonuçlar elde etmek için sadece nemli bir beze veya temiz bir süngere (ve biraz sabra) ihtiyacınız olacak. KABA TUZ VE SABUNLU SU Spor ayakkabılarınızı saatlerce ağartacak vaktiniz yoksa ve bir süredir rafta kalmışsa endişelenmeyin: evde sahip olduğunuz herhangi bir sabun ve biraz kaba tuz ile kurtulabilirsiniz. Kumaşa yapışabilecek fazla kiri çıkarmak için ayakkabıları hem içten hem de dıştan kuru bir fırçayla ovalayarak başlayın. Daha sonra en az 150 gram kaba tuzla ovmaya başlayın ve tuzu orada en az bir saat bekletin.

Bu sürenin sonunda, beyazlatmak için kullandığınız kiri ve tuzu çıkarmak için soğuk su ve sıvı sabunla yıkayın. Günlük kullanımda burada biriken bakterileri çıkarmak için artık tabanlıkları temizleyebilirsiniz. Tuz, ayakkabılardaki kötü kokuları gidermek için de harika bir bileşendir. AMONYAK Ayakkabılarınızı tekrar beyaz yapmak için farklı yöntemler denediyseniz, ancak lekeler çok büyükse veya temizlenmesi neredeyse imkansızsa, daha etkili bir yöntem kullanmanın zamanı gelmiş olabilir: amonyak. Bu prosedür, spor ayakkabıların beyazlatılması söz konusu olduğunda en etkili yöntemlerden biri olabilir. Ancak amonyak gibi kimyasal bileşikleri kullanırken ekstra önlem almak çok önemlidir. Daima eldiven giyin ve gözlerinizle temastan kaçının. % 50 amonyak ve% 50 su içeren bir çözelti olan yarı güçlü amonyak kullanabilirsiniz. Evde yarı güçlü amonyak yoksa, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Çözeltiye bir bez batırın ve ayakkabılarınızı lekelerin olduğu yerleri ovalayın. Bol su ile duruladıktan sonra güçlü kokuyu gidermek için en az 24 saat kurumaya bırakın.