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Ayakkabılarınıza hak ettiği değeri vererek uzun süre kullanmanızı sağlayacak tüyolar...

31.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizin için en iyi performansı sağlamalarına rağmen ayakkabılarınızın bakımını aksattığınızı hiç düşündünüz mü? Giysilerinizi sıklıkla yıkayıp ütüleyerek onlara özel ilgi gösterirken ayakkabılarınızı kendi haline bırakıyor olabilirsiniz. Ne yazık ki bu durum ayakkabılarınızın kullanım ömrünü azaltıyor. İşte ayakkabıları uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak tüyolar...

Ayakkabılarınıza hak ettiği değeri vererek uzun süre kullanmanızı sağlayacak tüyolar...

Kimi ayakkabı her gün giyilirken kimi ayakkabı yılda bir ya da iki kez giyilip dolaba kaldırılıyor. Ancak ayakkabılar giyilse de giyilmese de zamanla yıpranmaya başlıyor. Bu yüzden giysilere olduğu kadar ayakkabılara da özen göstermeniz gerekiyor. Ayakkabılarınızı uzun süre kullanmanıza yardımcı olacak tüyolar için yazımızı okumaya devam edin!

SIK KULLANMADIĞINIZ AYAKKABILARI SAKLAMA TÜYOLARI

Her ayakkabıyı aynı sıklıkla kullanmıyor, mevsime ve kıyafetlerinize göre ayakkabı tercihi yapıyor olabilirsiniz. Bu noktada, kullanılmayan ayakkabıları yalnızca ayakkabı dolabına kaldırmanız yeterli olmuyor.

  • Mümkünse ayakkabınızı kendi kutusuna koyarak güneş ışığı, toz ve kirden uzak bir yerde depolayın.

  • Eğer ayakkabınızı kendi kutusu yerine plastik ayakkabı kutularında saklamayı tercih ediyorsanız ayakkabıyı koymadan önce kutunun kuru olduğundan emin olmalısınız.

  • Sık kullanmadığınız ayakkabılarınızı saklarken ayakkabının içine gazete doldurabilirsiniz. Bu sayede ayakkabının şeklini koruyabilir, aynı zamanda biriken nem ve kokudan kurtulabilirsiniz.

SÜREKLİ GİYİLEN AYAKKABILARIN İHTİYAÇLARI

  • Her gün ya da günaşırı giydiğiniz ayakkabılar, dolaba kaldırılan ayakkabılara göre daha fazla ilgi istiyor. Mevsim şartlarına, toza ve toprağa direnen ayakkabılarınızı sık sık temizlemeniz gerekiyor. Ayrıca sık giyilen ayakkabılar nemlenebildikleri için ayakkabılarınızı havalandırmayı unutmamalısınız.

  • Elektrikli ısıtıcılar, kalorifer ve hatta güneş ışığı ayakkabınızı kuruturken deforme olmasına sebep oluyor. Bu sebeple ıslanmış ayakkabıları kuruturken ısıtıcılardan yardım alma fikrini aklınızdan çıkartın.

ÜRETİLDİĞİ MATERYALE GÖRE AYAKKABI TEMİZLİĞİ

Farklı malzemeler kullanılarak üretilen ayakkabıların kendine has temizlenme yöntemleri bulunuyor. Bu yöntemleri uygulayarak ayakkabılarınızın ömrünü uzatabilirsiniz.

  • Süet ayakkabılarınızı sadece yumuşak bir fırça yardımıyla temizleyin. Eğer ayakkabınızda leke varsa lekenin üzerine bebek pudrası dökerek fırçalayabilirsiniz.

  • Deri, suni deri veya rugan ayakkabılarınızı su ve beyaz sirke karışımı ile temizleyin. Ardından parlatmak için ıslak bir bezin üzerine karbonat dökün ve silin.

  • Spor ayakkabılarınızı çamaşır makinesine atarak ya da deterjanlı bezle silerek temizleyin.

  • Yazlık ayakkabılarınızı önce ılık suda yıkayın. Ardından üzerine karbonat serpin ve fırçalayıp durulayın.


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