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  4. Ayakkabılıkta fark edildi! 50 santimetre uzunluğunda...

Ayakkabılıkta fark edildi! 50 santimetre uzunluğunda...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 20:44 | Son Güncelleme

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir evin ayakkabılığına giren yılan itfaiye ekipleri yakalayarak doğaya saldı.

Ayakkabılıkta fark edildi! 50 santimetre uzunluğunda...

Olay, bugün öğlen saatlerinde Ergenekon Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana geldi. Meltem İlkgün'e ait müstakil evin ayakkabılığına giren yaklaşık 50 santimetrelik yılanı fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, yılanı saklandığı yerden çıkarttı. Bodur engerek cinsi zihir olduğu öğrenilen yılan, itfaiye ekipleri tarafından kırsal bölgeye götürerek doğaya salındı. (DHA)


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