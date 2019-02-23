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Ayakları felçli kuzu 'Prenses'e, özel bakım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 17:52 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir çiftlikte ön ayakları felçli doğan kuzu için sahipleri seferber oldu.

Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesindeki bir çiftlikte ön ayakları felçli doğan kuzu için sahipleri seferber oldu. Her gün ön ayaklarına zeytinyağıyla masaj yapılan, özenle beslenen 'Prenses' isminin verildiği kuzu, kurulan özel bir düzenekle hareket de edebiliyor. Çavlu Mahallesi'nde çiftçilik ve besicilikle uğraşan Hafiye ve Ahmet Akçam çiftinin 'Doğu Friz' ırkı koyunlarından 'Kraliçe' adını verdikleri koyun üçüz doğurdu. Üçüz kuzulardan birisi, ön ayakları felçli doğdu. Sahipleri, 'Prenses' adını verdikleri felçli kuzu için seferber oldu. Kuzunun rahat hareket edebilmesi için iple özel düzenek kuran sahipleri, Prenses'in her gün ön ayaklarına zeytinyağıyla masaj yaptı, özenle besledi. Kuzunun sahibi Ahmet Akçam, "Aşırı soğuk olan bugünlerde zarar görmesin diye, evimize aldık. Prenses adlı kuzumuzun sütüne her gün 2 yumurta sarısı karıştırıyoruz. Şu an ayakları daha iyi oldu. Daha önce ayaklarına basamıyordu ama şimdi kurduğumuz düzenekle basabiliyor. Düzenek için çiftliğin bir bölümüne ip gerip, kuzuya torunum Mert'in kazağını giydirdik. İpi de kazağın içinden geçirdik. Bu sistem sayesinde, kuzumuza bir nevi fizik tedavi uyguladık. Hayata tutunmasını sağladığımız için çok mutluyum. Prenses ile torunum Mert çok iyi anlaşıyor. Torunum sütünü içirmek için her gün buraya geliyor. Prenses için zaman zaman anaokuluna dahi gitmiyor" dedi. AYAKLARINA MASAJ YAPIYORUM Prensesin ayaklarına zeytinyağı ile masaj yaptıklarını belirten Hafiye Akçam ise "Her gün sabah ve akşam olmak üzere hakiki zeytinyağı ile ayaklarını ovarak masaj yapıyorum. Kuzumuzun iyi olması için ona çok iyi bakıyoruz. İnşallah iyi olacak. İlk günlerine göre çok iyi durumda, hiç yürüyemiyordu" dedi.

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