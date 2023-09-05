Ayakta uyutmak konusunda tam bir profesyoneller! Asla ama asla güvenmeyin, en çok yalan söyleyen burçlar belli oldu

İlk tanışma ve izlenimde kişinin burcu karakteri hakkında büyük ipuçları veriyor. Örneğin bazı kişiler herhangi bir olumsuzlukta yalan söyleyerek olayı lehine çevirmek ister. Astrologlar, yalan söylemeye ve dürüstlükten ödün vermeye meyilli burçları açıkladı.

SİNSİ PLANLARIN BURCU

Akrep burçları tutkularıyla bilinen kişilerdir. Fakat zor durumda kaldıklarında hiç düşünmeden aslı astarı olmayan yalanlara başvurabilirler. Sinsi planları vardır ve bu konuda uzmandırlar.

KEYFİ DE OLSA YALAN SÖYLERLER

Sosyalleşmeyi seven ve son derece konuşkan olan İkizler burcu insanı yalan söyleme eğilimi içerisinde olabilir. Onlar, durumu kurtarmak ya da keyfi dolayısıyla çoğu zaman yalana başvurabilmektedirler.



