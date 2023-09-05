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    4. Ayakta uyutmak konusunda tam bir profesyoneller! Asla ama asla güvenmeyin, en çok yalan söyleyen burçlar belli oldu

    Ayakta uyutmak konusunda tam bir profesyoneller! Asla ama asla güvenmeyin, en çok yalan söyleyen burçlar belli oldu

    05.09.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlar 2 burcun yalan söyleme konusunda tam bir profesyonel olduğunu düşünüyor. Onlar, çoğu zaman aslı astarı olmayan sözler söyleyerek karşısındaki kişiyi manipüle ederler. İşte yalan söylemede kitap yazan burçlar...

    İlk tanışma ve izlenimde kişinin burcu karakteri hakkında büyük ipuçları veriyor. Örneğin bazı kişiler herhangi bir olumsuzlukta yalan söyleyerek olayı lehine çevirmek ister. Astrologlar, yalan söylemeye ve dürüstlükten ödün vermeye meyilli burçları açıkladı.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    SİNSİ PLANLARIN BURCU

    Akrep burçları tutkularıyla bilinen kişilerdir. Fakat zor durumda kaldıklarında hiç düşünmeden aslı astarı olmayan yalanlara başvurabilirler. Sinsi planları vardır ve bu konuda uzmandırlar.

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    KEYFİ DE OLSA YALAN SÖYLERLER

    Sosyalleşmeyi seven ve son derece konuşkan olan İkizler burcu insanı yalan söyleme eğilimi içerisinde olabilir. Onlar, durumu kurtarmak ya da keyfi dolayısıyla çoğu zaman yalana başvurabilmektedirler.

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