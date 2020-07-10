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  4. Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Kandemir: Kararı sevinçle karşıladım

Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Kandemir: Kararı sevinçle karşıladım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 17:33 | Son Güncelleme

15 yıl önce Danıştay’a başvurarak Ayasofya’nın ibadete açılması için süreci başlatan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı 75 yaşındaki İsmail Kandemir, Danıştay’ın Ayasofya kararını sevinçle karşıladığını dile getirdi.

Ayasofya için yargı yolunu ilk açan Kandemir: Kararı sevinçle karşıladım

Danıştay 10. Dairesi, 86 yıl önce Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye çevrilen Ayasofya'nın yeniden cami olması için açılan davada hükmünü verdi. Ayasofya'nın 1934 yılında bakanlar kurulu kararı ile müze statüsü kazanmasını hukuki bulmayan Danıştay, Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'yı cami olarak halka bıraktığını ve cami olarak kullanılması gerektiğine hükmetti.

'AYASOFYA'DA İLK NAMAZA GİDECEĞİZ'

Bursa’da yaşayan Sürekli Vakıflar Tarihî Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği’nin kurucu başkanı İsmail Kandemir, 26 yıldır Ayasofya'nın cami olması için hukuki mücadele verdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye ve Devlet Bahçeli beyefendi başta olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Bu karardan çok memnunum. Çok sevindim. Bundan sonraki davamız, Yunanistan’da Fatih Sultan Mehmet’in Cami Vakfı olan kazandırdığı eserlerin Atina’da cami statüsüne kavuşmasını, Müslümanların bundan faydalanmasını istiyoruz. Bunun için mücadele edeceğiz. Ayasofya’da ilk namaza gideceğiz. Bu süreçten sonra işlemlerin hızlandırılarak gerekenin yapılmasını istiyoruz. Arkadaşlar kararı getiriyor. Elden verilecek. Bizde bundan sonra caminin faaliyete geçmesi için çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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