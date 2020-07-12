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Ayasofya kararı sonrası Yunan Çözümü Partisi'nden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

DÜNYA HABERLERİ  | 12.07.2020 12:50 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın ibadete açılma kararı ardından Ultraulusalcı ve aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi, "Selanik'teki Atatürk'ün doğduğu evi soykırım müzesi yapalım" açıklamasını yaptı.

Ayasofya kararı sonrası Yunan Çözümü Partisi'nden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Ayasofya’nın ibadete açılma kararının ardından adeta ateş püsküren Yunanistan’da aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisi’nden skandal bir talep geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre; parti tarafından yapılan resmi açıklamada, “Hiç bir Türk mahkemesi Ayasofya’nın karakterine hakaret edemez. Buna karşılık olarak Yunanistan, Mustafa Kemal’in evini bir müzeye çevirmeli” ifadesi yer aldı.

Açıklamada müzenin sözde Pontus soykırımında yaşamını yitirenlere adanması gerektiği de iddia edildi.

Yunan meclisinde 5’inci parti olan ve 10 vekille temsil edilen parti 2016 yılında gazeteci Kiriakos Velopoulos tarafından kurulmuştu.

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