Ayasofya rahatsızlığı bitmiyor! Yunan basını, manşete taşıdı... Bu kez UNESCO'ya çağrıda bulundular

24 Temmuz 2020'de camiye dönüştürülüp ibadete açılan Ayasofya, Yunanistan'ı huzursuz etmeye devam ediyor. Camiye dönüştürüleceğinin duyurulmasından bugüne kadar, Türkiye karşıtı birçok yayın ve haber yapılırken bunlara bir yenisi daha eklendi.

UNESCO'YA ÇAĞRI YAPTILAR

Daha önce de birçok kez Türkiye aleyhine yaptığı haberlerle bilinen Proto Thema gazetesi, bu kez Ayasofya için küstah bir çağrıda bulundu. Ayasofya'nın tahrip ediliğini iddia eden gazete, manşete taşıdığı haberinde UNOSCO'ya çağrıda bulundu. Daha önce Türkiye'de yayın yapan bazı sitelerde yer alan "Ayasofya tahrip ediliyor" iddialarını kaynak gösteren gazete, Ayasofya'nın anıt olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

CAMİYE ÇEVRİLMESİNİ "SAYGISIZILIK" OLARAK NİTELENDİRDİLER

Bahsi geçen haberde, Ortodoks Parlamentolararası Asamblesi Başkanı Dr. Maximos Charakopoulos'un, UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi Temsilcisi Berta de Sancristobal ile Paris'te yaptığı görüşme yaptığı belirtti. Ayrıca bu görüşmede Charakopoulos'un, Ayasofya'nın tehlikede olan anıt ilan edilmesini istediği şeklindeki sözlerine yer verildi.

İddiaya göre, "Ayasofya'nın saygısızca camiye çevrilmesi sadece tarihi gerçeğe hakaret değil, anıta doğrudan bir tehdit oluşturuyor." ifadelerini kullanan Charakopoulos, "Ayasofya tehlikede olan anıt ilan edilmelidir. İşte bu yüzden UNESCO Dünya Kültür Mirası Merkezi temsilcisine, anıtın camiye dönüştürülmesinden sonra uğradığı ve şu anda kurumlar ve Türk medyası tarafından doğrudan aktarılan zararları hakkında bilgi verdim. UNESCO temsilcisine bu felaketleri anlatan yayınlarla ayrıntılı bir durum gönderdim." dedi

