Ayasofya'da hangi mozaikler var, bu eserlerin tarihi önemi ne?

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Ayasofya, Cuma günü Müslümanlar için ibadete açılıyor.

916 yıl kilise, 481 yıl cami ve 80 yılı aşkın bir süre müze olarak kullanılan Ayasofya'nın Müslümanlar'ın ibadetine yeniden açılabilmesi için, mekanın içinde iki haftadır düzenlemeler yapılıyor ve çalışmalar yürütülüyor.

Bunlar arasında bilet gişesinin kaldırılması, içerideki tarihi mozaik ile tasvirlerin kapatılması ve yerlerin halıyla kaplanması yer alıyor.

Bu hazırlıklardan özellikle mozaiklerle ilgili atılacak adımlar bir süredir merak ediliyordu. İslam dininde, ibadet mekanlarında resim ve heykel gibi yapıların "meleklerin girmesine engel olacağına" inanılıyor.

Mozaiklerin, namaz sırasında kurulacak bir perde sistemiyle kapatılacağı açıklandı. Bu düzenlemenin açılışa özgü mü olduğu, yoksa kalıcı mı olacağı ise henüz bilinmiyor. Mozaiklerin namaz saatlerinin dışında ise ziyaretçiler için açık tutulması bekleniyor.

Ayasofya'nın içerisinde Hıristiyanlık açısından kutsal kabul edilen kişiler ile Bizans İmparatorlarını tasvir eden çok sayıda mozaik bulunuyor. Bu mozaiklerin 9'uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapıldığı düşünülüyor.