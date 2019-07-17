Ayaz ile astsubay Selim'in yolları şehit olmadan önce kesişmiş

Ferit DEMİR/ OVACIK(Tunceli),(DHA)-TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, Pazartesi günü terör örgütü PKK'lıların tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu kardeşi Nupelda (4) ile birlikte şehit olan Ayaz Güloğlu'nun (8), 18 Nisan 2017 tarihinde Pülümür’de düşen helikopterde şehit olan Astsubay Yavuz Selim Karaman ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında Pazartesi günü yaşanan olayda Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler, hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesiyle şehit oldu. Ayaz ve Nupelda kardeşler, dün yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Kardeşlerin PKK'lı teröristlerin bombalarıyla şehit olması tüm Türkiye'yi ağlatırken, Ayaz'ın, 18 Nisan 2017'de Pülümür’de düşen helikopterde şehit olan 12 askerden biri olan astsubay Yavuz Selim Karaman ile çekildiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraf, sosyal medyada 'Biri çocuk, biri yiğit. İkisi de Şehit! Meğer onların yolları çok önceden kesişmiş' mesajlarıyla paylaşıldı.

'BÜYÜYÜNCE BABAM VE ANAMA BİR EV YAPACAĞIM'

Patlamanın meydana geldiği Bilgeç Köyü Muhtarı Tuncay Yetik ise Ayaz ve Nupelda kardeşlerin hayallerini anlattı. Muhtar Yetik, Ayaz'ın büyüdüğünde ailesine ev yapma hayali kurduğunu anlatarak, "Olay anında ilçe merkezindeydim. Haber geldiğinde hemen jandarmayı aradım, bilgi verdim. Bölgeye anında helikopter ve ambulans sevk edildi. Ayaz ve Nupelda hayat dolu, mutlu çocuklardı. Beni her ilçeye gidip, döndüğüm de koşarak karşılıyorlardı. Onlara bir şeyler getirirdim. Ayaz, 'Babamı bu çadır hayatında kurtaracağım, büyüyünce babam ve anama bir ev yapacağım' derdi. Çok zeki ve çalışkandı. Biz artık burada yaşayamayız, onların yokluğu bizleri perişan eder. Bizim tek isteğimiz bu olayın açığa çıkması ve gerçek ne ise bizlere açıklanması" dedi.

'DIŞARI ÇIKTIKTAN BİR KAÇ DAKİKA GEÇMEDEN BÜYÜK BİR PATLAMA SESİ DUYDUK'

Aynı yaylada Güloğlu Ailesi ile bitişik çadırda kalan Hasan Yetik(70) olay anında çadırda yemek yediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaylada hep birlikte kahvaltı yapıyorduk. Nupelda ve Ayaz da bizimleydi. Çaylarını içtikten sonra çadırdan çıktılar. Bir kaç dakika geçmeden büyük bir patlama sesi duyduk. Hemen dışarı çıktık. Çadırın yanında çocuklar yerdeydi. Ayaz önde Nupelda biraz uzağında kanlar içindeydi. Ayaz ilk anda hareket ediyordu, Nupelda yaşıyordu. İkisini de çadırların içindeki divanın üzerine koyduk. Ayaz'ın kolu kopmuştu. Ayaz çadırda hayatını kaybetti. Çocuklar çok kan kaybediyordu. Telefon kullanamıyorduk, zar zor ilçeden birilerini aradık. Sonra ambulans ve helikopter geldi Ancak iki çocukta maalesef kurtarılamadı. Biz yıllardır burada yaşıyoruz. Böyle bir durumla hiç karşılaşmadık."

'BÖLGELERDE BU TİP PATLAYICILARIN HEP VAR OLMA OLASILIĞI YÜKSEK'

Patlamanın yaşandığı bölgede incelemede bulunan Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül ise söz konusu bölgede patlayıcıların olduğunu belirterek, "İlk anda patlamanın bir mayından kaynaklandığı söylendi. Benim kanaatim, olay yerindeki duruma baktığım zaman patlamanın taşınabilir bir patlayıcıdan kaynaklandığı yönünde. Bu tip bölgelerde bu tip patlayıcıların hep varolma olasılığı yüksek. Uzun yıllardır bu bölgelerde çatışmalar yaşanıyor. Dolayısıyla bu patlayıcı bir el yapımı patlayıcı ya da elden düşmüş bir patlayıcı olabilir. Patlama küçük bir taşın üzerinde gerçekleşmiş. Taş hafif zedelenmiş. Toprakta bir aşınma olmamış. Bu duruma göre elle taşınabilir bir patlayıcının infilak ettiğini düşünüyorum" diye konuştu.