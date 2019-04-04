31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53,94'ünü alarak yarışı kazanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mazbatasını aldı.

Millet İttifakı'nın adayı olan CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, resmi olmayan sonuçlara göre seçilmelerinin ardından mazbatalarını almak üzere İl Seçim Kurulu'na gitti.

Çerçioğlu ve Atay'a mazbataları, Aydın İl Seçim Kurulu Başkanı Seyfi Çizmeci tarafından verildi.

Daha sonra büyükşehir belediye binası önünde toplanan vatandaşlara hitap eden Çerçioğlu, "Sorumluluğumuz çok. Yüzde 54 gibi bir oy aldık. Bu seçimin gerçek kazananı Aydın ve Aydınlılar. Biz yine çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Çerçioğlu ve Atay, Atatürk Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

