HABER

Aydın'da 2 çocuk annesi kendini astı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2019 08:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Serap Ş. (27), iple kendini asarak yaşamına son verdi.

Aydın'da 2 çocuk annesi kendini astı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Sultanhisar ilçesine bağlı kırsal Salavatlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen evli ve 2 çocuk annesi Serap Ş., hayvan damı iple kendini astı. Serap Ş.'yi asılı bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine olayı bildirdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serap Ş.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Serap Ş.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

PARTNERGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişimGören hayrete düştü! Şaşkına çeviren değişim
3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...
Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!Kötü haber geldi! Ölü sayısı 6'ya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
intihar Aydın

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Nüfus müdürlüğünden kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri duyurusu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Eski eşini sahipsiz bırakmadı! Sert konuştu

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Balıkesir'den sonra şimdi de orası!

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Klasik ve yeni popüler kedi isimleri

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kim bilir ne derdi vardı garibin!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükçekmece TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

TEM'de kaza! Feci şekilde can verdi

Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir? (İlk soyadı nedir?)

Mustafa Kemal Atatürk'ün soyadı nedir?

Uludağ’da kayıp iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ’da kayıp iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

Ceren Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

5 Aralık okullar tatil olacak mı? 5 Aralık Ankara ve Edirne'de okullar tatil mi?

Ankara'da yarın okullar tatil mi? (Hangi ilde okullar tatil)

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.