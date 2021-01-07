HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Aydın'da 5 araç birbirine girdi

Aydın'da 5 araç birbirine girdi

07.01.2021 23:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aydın'da 5 araç birbirine girdi

Aydın’da kara yoluna düşen lastiğe çarpmamak için duran araçlara kamyon çarptı. Zincirleme trafik kazasında 5 otomobil birbirine girdi.

Kaza, Aydın-Denizli Kara yolu Köşk ilçesi Yavuzköy Mahallesi yakınlarında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde olan ve yol ortasındaki lastiği fark eden Ö.Ş. idaresindeki 45 FC 289 plakalı otomobil, Y.E.Y. idaresindeki 35 YFY 08 plakalı otomobil, R.Ö. idaresindeki 58 NS 962 plakalı otomobil ile T.S. idaresindeki 35 AAT 825 plakalı transit art ardına ani fren yaparak durdu. Bu sırada arkalarından gelen A.T. idaresindeki 09 ADT 096 plakalı kamyon önünde fren yaparak duran transite, transitte diğer otomobillere çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobillerde yolcu konumunda bulunan S.Ş. ve T.İ. yaralandı.

d3872d2c-86d3-4f86-9aa0-181aee692a1f

Kazayı görenler durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrası Aydın-Denizli karayolu bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan çekilmesi sonucu karayolunda trafik normale döndü. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?
63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?63 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 63?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Kobani iddianamesi kabul edildi!

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Bağcılar Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 870 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı! 'Linç edileceğimi bile bile...'

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Türk doktordan tarihi başarı! Ölümcül hastalığa çare buldu

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Hastanede ortaya çıktı! 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?

88 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 88?

82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?

34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

34 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 34?

02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

06 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 6?

80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

80 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 80?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.