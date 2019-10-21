HABER

Aydın'da bıçaklı kavga! Biri 15 diğeri 51 yaşındaki iki kişi sokağı kan gölüne çevirdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 02:24 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bıçaklı kavga yapan 2 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir evde henüz belirlenemeyen nedenle Kenan S. (15) ve Yusuf U. (51) arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyünce, Kenan S. ve Yusuf U., birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada ikisi de ağır şekilde yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Kenan S. ve Yusuf U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın bıçaklı kavga

En Çok Okunan Haberler

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

'Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı'

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Beşiktaş'ın 34. başkanı belli oldu

Beşiktaş'ın 34. başkanı belli oldu

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Suriye paylaşımını silen Trump'tan yeni mesaj! Dikkat çeken detay

Terör örgütünde büyük çöküş: İşkence ve infazlar başladı

Terör örgütünde büyük çöküş: İşkence ve infazlar başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümün böylesi! El frenini çekmeyi unuttuğu taksisinin altında can verdi

Ölümün böylesi! Kendi ticari taksisinin altında can verdi!

Otomobil içerisinde sıkışan eşinin elini bir saniye olsun bırakmadı!

Elini bir saniye olsun bırakmadı!

Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!

Yer: Gaziantep! Şehir 15 dakikada bu hale geldi!

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.