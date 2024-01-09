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Aydın'da feci kaza! Otomobil, otoyol inşaatı viyadük temeline uçtu: 3 ölü

09.01.2024 15:59 | Son Güncelleme:
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otoyol inşaatının viyadük ayak temeline uçan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

Aydın'da feci kaza! Otomobil, otoyol inşaatı viyadük temeline uçtu: 3 ölü

Yenipazar- Bozdoğan yolu kenarındaki otoyol inşaatının viyadük temelinde bugün saat 08.30 sıralarında otomobil fark eden işçiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 10 metre yükseklikten viyadük ayak temeline uçan otomobilin kaza sırasında kırılan ön camından fırladıkları belirlenen Sedat Pehlivan (53), İbrahim Yaşar (47) ve İsmail Büyükgümüş'ün (61) cansız bedenlerine ulaştı.

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Ölen 3 kişinin cenazesinin temel çukurundan çıkarılması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Jandarma ve savcının incelemesinin ardından cenazeler temel çukurundan çıkarılıp, Nazilli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Otomobilin İsmail Büyükgümüş'e ait olduğu, ancak kaza sırasında direksiyonda İbrahim Yaşar'ın olduğu belirlendi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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trafik kazası Aydın
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