Aydın'da filmleri aratmayan takip! Polis ticari taksiyle şüpheliyi yakaladı

İlginç olay, İnönü Bulvarı üzerinde Kuşadası Adliyesi önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle İnönü Bulvarı’nda seyir halinde olan Nuri Ç.’ye adliye yönüne dönmek isteyen 34 GB 906 plakalı Bilal B. çarptı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kaza yerine 112 ekipleri ve trafik polisleri sevk edildi. Görgü tanıkları polislere kaçan aracın plakasını verdi. Olay yerinden geçen bir ticari taksiye binen trafik polisi otomobili Avcı Sokakta buldu. Kaza yapan sürücü ekiplerce gözaltına alındı. (İHA)

