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Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 07:20 | Son Güncelleme

Aydın’ında evlerinin balkonunda paspas sapı ile oynamakta olan 11 yaşındaki kız çocuğunun elindeki metal sap balkonun yakınından geçen yüksek gerilime temas edince elektrik akımına kapıldı. Bir anda kızının saçlarının yandığını gören anne de kızının yanan saçlarını elleri ile söndürmek isterken elleri yandı. Hastaneye kaldırılan anne kız ilk müdahalenin ardından Çine’den Sakarya’ya sevk edildi.

Aydın'ın Çine ilçe merkezi Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi üzerindeki bir evde gece saat 22:15 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; evlerinin balkonunda paspas ile oynamakta olan 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin elindeki paspasın metal sapı balkonun hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada bir gürültü ile kızının feryat ettiğini gören anne Hatice Y. kızının saçlarının yanmakta olduğunu görünce elleri ile kızının saçlarını söndürdü. Bu sırada 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin başı saçlarının alev almasından vücudunun büyük bir kısmı da elektrik akımına kapılmasından kaynaklı yandı. Anne Hatice Y.'nin ise kızının yanan saçlarını çıplak elle söndürmek isterken elleri yandı.

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Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Derince Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın anne kız

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