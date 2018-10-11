Aydın'da inanılmaz olay! Annesi talihsiz kızı o halde görünce...

Aydın'ın Çine ilçe merkezi Şevketiye Mahallesi Namık Gedik Caddesi üzerindeki bir evde gece saat 22:15 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; evlerinin balkonunda paspas ile oynamakta olan 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin elindeki paspasın metal sapı balkonun hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada bir gürültü ile kızının feryat ettiğini gören anne Hatice Y. kızının saçlarının yanmakta olduğunu görünce elleri ile kızının saçlarını söndürdü. Bu sırada 11 yaşındaki Yasemin Y.’nin başı saçlarının alev almasından vücudunun büyük bir kısmı da elektrik akımına kapılmasından kaynaklı yandı. Anne Hatice Y.'nin ise kızının yanan saçlarını çıplak elle söndürmek isterken elleri yandı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne kız burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Derince Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sessiz kalmamız mümkün değil
Son dakika! Michael Kasırgası ABD'yi vurdu! Yetkililerden uyarı: Tahliye için artık çok geç
Osman Müftüoğlu'nu ağlatan soru! CNN Türk yayınında duygusal anlar
Kuveyt Meclis Başkanı'ndan destek: Türkiye muz cumhuriyeti değildir
Kayseri'de motosikletin arkasına bağladığı kafeste kadın taşıyan adam gündemi sarstı!
İkisi de kadın! 'Bu da benden sana hediye olsun' deyip...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Bakanlıktan hayati uyarı, sakın yemeyin! 'İhtiyaç halinde 114'ü arayın'
OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...
Okuyucu Yorumları 0 yorum