Aydın'da kick boks sporcusunun acı ölümü!

Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki zeytinlikten, saat 05.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kick boks sporcusu olan ve Orta Mahalle'de market işleten Oğuzhan U.'nun cansız bedenini buldu.

TÜFEĞİ ÇENESİNİN ALTINA DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ

Memleketi Adıyaman'dan 7 yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndaki (BESYO) eğitimi için kente geldiği ve bir daha geri dönmediği öğrenilen Oğuzhan U.'nun, av tüfeğini çenesinin altına dayayıp, intihar ettiği belirlendi. Oğuzhan U.'nun dün gece marketi kapattıktan sonra zaman zaman kick boks antremanları yaptığı zeytinliğe gelerek, intihar ettiği saptandı.

İNTİHAR NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Adıyaman'daki bir spor kulübünün de lisanslı sporcusu olan Oğuzhan U.'nun cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Oğuzhan U.'nun intihar nedenini araştırıyor. (DHA)

