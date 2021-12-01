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  4. Aydın'da korkunç ölüm! Çatıdan düşen adam korkuluklara saplandı

Aydın'da korkunç ölüm! Çatıdan düşen adam korkuluklara saplandı

01.12.2021 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Efeler ilçesinde oturduğu 6 katlı binanın çatısından düşerek demir parmaklıklara saplanan şahıs hayatını kaybetti. Acı haberi alan Akhan'ın ailesi yasa boğulurken, şahsın ölümü nedeniyle başlatılan soruşturmada intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.

Aydın'da korkunç ölüm! Çatıdan düşen adam korkuluklara saplandı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1983 sokak üzerinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Akhan (32) isimli şahıs evinin bulunduğu 6 katlı binanın çatısına çıktı. Dengesini kaybederek çatıdan düşen Akhan, binanın önünde bulunan korkuluk demirlerine saplandı.

SESİNİ VATANDAŞLAR DUYDU

Acı içerisinde kıvranan şahsın sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Akhan'ı bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Akhan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Acı haberi alan Akhan'ın ailesi yasa boğulurken, şahsın ölümü nedeniyle başlatılan soruşturmada intihar şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(İHA)

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Aydın
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