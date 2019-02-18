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Aydın'da maden ocağında göçük! Mahsur kalanlar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 11:31 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırında bulunan Sarıkısık dağındaki özel bir firmaya ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Aydın'da maden ocağında göçük! Mahsur kalanlar var

Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Göçük altında 3 işçinin olduğu sanılıyor. Sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Aydın Milas Karpuzlu

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