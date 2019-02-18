Aydın'da maden ocağında göçük! Mahsur kalanlar var

Büyük bir kütlenin göçtüğü ve göçük altında iş makineleri ile çalışanların bulunduğu belirtildi. Göçük altında 3 işçinin olduğu sanılıyor. Sağlık, AFAD ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz
ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."
Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'
Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum