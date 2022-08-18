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Aydın'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

18.08.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Aydın'da orman yangını: Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Aydın'ın Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

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RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale sürüyor. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Söke orman yangını
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