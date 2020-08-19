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Aydın'da otomobilin çarptığı özel harekat polisi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 01:40 | Son Güncelleme

Aydın'ın Burhankent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Deniz (33), hayatını kaybetti. Deniz'in Mardin'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı, rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için kente geldiği öğrenildi.

Aydın'da otomobilin çarptığı özel harekat polisi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Aydın istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan Rıza Murat Y. idaresindeki otomobil, Savcıllı-Kızıldere mevkisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Deniz'e (33) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Mehmet Deniz'in Mardin'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı, rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için Buharkent ilçesine geldiği öğrenildi.

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SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü R.'yi gözaltına aldı. R.Y.'nin
eşi ve çocuğu ile birlikte Aydın istikametinden Ankara’daki görev yerine gittiği ve binbaşı olduğu öğrenildi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, polis memuru Mehmet Deniz'i yakından tanıdığını belirterek, "Mehmet Deniz, 5 yıl önce çok sevdiği özel harekat polisliğine geçerek Mardin’de göreve başlamıştı. Her izninde mutlaka yanıma gelirdi. Babası Mustafa Deniz yeni anjiyo olmuştu. Onu ziyaret etmek için izin almış. Çok üzüldük” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA /İHA)

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