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  4. Aydın'da pitbull dehşeti! Kadın öğretmen yaralandı

Aydın'da pitbull dehşeti! Kadın öğretmen yaralandı

14.04.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da görev yapan bir kadın öğretmen sokakta yürüdüğü sırada, pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Öğretmen N.Ö. ayağından yaralanırken, köpek ise güçlükle uzaklaştırıldı.

Aydın'da pitbull dehşeti! Kadın öğretmen yaralandı

Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde duran köpek, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulunda öğretmen olduğu belirtilen N.Ö'ye saldırdı.

N.Ö'nün yakınları ve köpeğin sahibi M.T, kadının ayağını ısıran köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRAN KÖPEK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö, tedavi altına alındı.
AA-20220414-27564713-27564711-AYDINDA_PITBULL_CINSI_KOPEGIN_SALDIRISINA_UGRAYAN_KADIN_OGRETMEN_YARALANDI
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince barınağa götürülen köpeğin sahibine, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 14 bin 982 liralık para cezası tutanağı düzenlendi. (AA)

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Aydın
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