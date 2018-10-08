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Aydın'daki düğünde korkunç olay! Damadı oynarken bıçakladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

Aydın'ın Çine ilçesinde damat A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan damadın durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırgan polis tarafından yakalandı.

Aydın'daki düğünde korkunç olay! Damadı oynarken bıçakladılar

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda damat A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada aralarında husumet olduğu belirtilen S.D. (19) tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan A.E, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

S.D. polis ekiplerince yakalandı. (AA)


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