Aydın'daki düğünde korkunç olay! Damadı oynarken bıçakladılar

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğün salonunda damat A.E. (27), arkadaşlarıyla oynadığı sırada aralarında husumet olduğu belirtilen S.D. (19) tarafından bıçaklandı. Bacağından yaralanan A.E, yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.D. polis ekiplerince yakalandı. (AA)
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