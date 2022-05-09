Aydın-Denizli karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat dün akşam 21.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu’nda meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Erhan Günel (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen Ali Ç. yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Bu sırada, başka bir otomobil ile bir kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı. Bazı araçların ikiye ayrıldığı zincirleme kazanı ardından olay yerinde can pazarı yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Günel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücüler ile birlikte 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Erhan Günel’in cenazesi Aydın Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)



