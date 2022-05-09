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Aydın-Denizli karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

09.05.2022 02:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın-Denizli karayolunda kontrolden çıkarak karşı yöne geçen otomobil, zincirleme kazaya yol açtı. Çok sayıda araç birbirine girerken, karayolunda adeta can pazarı yaşandı. Feci kazada 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Aydın-Denizli karayolunda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat dün akşam 21.30 sıralarında Aydın-Denizli Karayolu’nda meydana geldi. Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan Erhan Günel (32) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yöne geçti. Kontrolden çıkan araç karşı yönden gelen Ali Ç. yönetimindeki otomobile yandan çarptı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Bu sırada, başka bir otomobil ile bir kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı. Bazı araçların ikiye ayrıldığı zincirleme kazanı ardından olay yerinde can pazarı yaşandı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Erhan Günel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazada sürücüler ile birlikte 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Erhan Günel’in cenazesi Aydın Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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