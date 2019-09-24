HABER

Aydın'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:12 | Son Güncelleme

Aydın'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Menderes Nehri ağzında yaklaşık 1 saat içerisinde 3 farklı lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 düzensiz göçmeni yakaladı.

Öte yandan İncirburnu açıklarından aynı yöntemle yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 39 düzensiz göçmen de yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, toplamda 133 yabancı uyrukluyu işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderdi.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Bursa’da okul kantinlerine denetimBursa’da okul kantinlerine denetim
(Özel) Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi(Özel) Göktürk uydusu kutsal toprakları görüntüledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen lastik bot Sahil Güvenlik Yakalama

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

Erdoğan BM Genel Kurulu'nda tarih vererek açıkladı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına vatandaşlar koştu

İstanbul'da dehşet anları! Genç kadının yardımına koştular

Son dakika! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi başladı

Zırhlı araçlar sınırı geçti!

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Suriye sınırında hareketlilik! ABD ile ikinci ortak kara devriyesi

Zırhlı araçlar sınıra doğru ilerliyor!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

Başkent’te minibüs alt geçide uçtu: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.