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Aydın'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

Aydın'da 66 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen 66 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekağaç Burnu açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.

Durdurulan lastik bottaki 29'u Suriye, 2'si Irak uyruklu 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkartıldı.

Ekipler, aynı bölgede başka bir lastik botta da 17'si Filistin, 9'u Irak, 9'u da Suriye uyruklu 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen operasyon Sahil Güvenlik

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