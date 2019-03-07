Aydın’da afet tatbikatı

Aydın'da acil kurtarma, emniyet, sağlık ve itfaiye personelinin katılımıyla "Afet ve acil durum tatbikatı" gerçekleştirildi.

AFAD Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde İncirliova ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 5 metruk evde gerçekleştirilen tatbikatta UMKE, emniyet, itfaiye ve sağlık personeli başta olmak üzere 14 kurumdan 135 kişi görev aldı.

Senaryo gereği, depremin meydana geldiği mahallede evlerin yıkılması üzerine bölgeye giden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, etrafı güvenlik şeridiyle çevirdi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri köpek yardımıyla kurtarma çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri ise çeşitli yerlerde çıkan yangınlara müdahale edip söndürdü.

Yaralı yakınlarının binaya girişlerine polis ekipleri izin vermezken, kurtarılanlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Tatbikatı izleyen Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, "Geldiğimiz nokta çok şükür ki şu an kurumsal yapımız oldukça donanımlı. Bu alandaki personelimiz işin şuurunda, bilincinde ve hazırlıklı bir şekilde devam ediyorlar. Bu tatbikatları da tıpkı askeri tatbikatlar gibi her alanda bu yapmamız lazım." dedi.