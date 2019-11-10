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Aydın'da AK Partililer, 10 Kasım'a özel hazırlanan ayraçları meydanlara astı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:45 | Son Güncelleme

Aydın'da AK Partililer, 10 Kasım'a özel hazırlanan ayraçları meydanlara astı

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı dolayısıyla, Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu 33 bin kitap ayracını, Aydın ve 16 ilçenin meydanlarına astı.

AK Partili gençler, gece başlayan etkinlikte, meydanları çevreleyen iplere, 10 Kasım'a özel hazırlanan kitap ayraçlarını tek tek astı. Etkinlik sabaha dek sürdü.

Bugün, ayraçların asılı olduğu İstasyon Meydanı'nda program düzenlendi.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyesi Esengül Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatmanın en güzel yollarından biri olduğunu düşündükleri etkinliği dördüncü kez düzenlediklerini bildirdi.

Programa AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile Gençlik Kolları İl Başkanı Abdülhamid Burak Aykut da katıldı.

Kitap ayraçlarını gören vatandaşlar, üzerindeki sözleri okuyup, istedikleri ayraçlardan aldı.

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Anahtar Kelimeler:
10 Kasım ayraç kitap

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