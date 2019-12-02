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Aydın'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 21:56 | Son Güncelleme

Aydın'da asansör boşluğuna düşen kişi öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde tamir için çıktığı çatıdan asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Sait Beyazıt, Yeni Mahalle'de, arızalanan güneş enerjisi panelini tamir etmek için oturduğu 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Beyazıt, asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralanan Beyazıt'ı boşluktan çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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asansör Aydın Nazilli

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