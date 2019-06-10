Aydın'da, fabrikanın pamuk deposunda yangın

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Söke ilçesinde, fabrikanın pamuk deposunda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Söke-Bağarası karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın deposunda çıktı. Fabrikaya ait üstü açık depoda pamuk çalılarının toplandığı alandan duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, yangına 8 arazöz ve çok sayıda personelle müdahale ettikleri ve kontrol altına alarak soğutma çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Fabrikaya ait çok sayıda pamuk çalısı yanarak kullanılamaz hale geldi.

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