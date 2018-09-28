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Aydın'da fırtına seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

 AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz'de oluşup Ege Bölgesi'ne doğru ilerleyen, 30 Eylül Pazar günü saatteki hızı 100-120 kilometreye ulaşması beklenen tropik fırtınada olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

Aydın'da fırtına seferberliği

AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz'de oluşup Ege Bölgesi'ne doğru ilerleyen, 30 Eylül Pazar günü saatteki hızı 100-120 kilometreye ulaşması beklenen tropik fırtınada olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.
Aydın'da fırtına öncesi Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ), Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik Daire başkanlıkları gereken önlemleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ise kasırgaya karşı alınacak önlemler için ekipler ve yöneticilerle toplantı yapıp bilgi aldı, müdahale yöntemlerini belirledi. Çerçioğlu, vatandaşları çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların zaman geçirmeden Büyükşehir Belediyesi'nin '444 40 09' numaralı hızlı çözüm merkezini, ASKİ'nin '444 70 09' numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramalarını istedi. Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak bütün müdahale ekiplerimizle 24 saat çalışmaya hazır haldeyiz. Gereken önlemleri aldık. Umuyoruz ki fırtına can ve mal kaybına sebebiyet vermez. Olası olumsuzluklara ekiplerimiz anında müdahale edecekler. Bin 200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jeneratör hazır. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor" dedi.
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre fırtınada metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor.

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Aydın'da fırtına seferberliğiAydın'da fırtına seferberliği

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