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Aydın'da kimyasal maddeden zehirlenen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:45 | Son Güncelleme

Aydın'da kimyasal maddeden zehirlenen kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde kimyasal maddeden zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akçaova Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Emin (65) ile oğlu Mehmet Cesur, içinde daha önce kimyasal madde bulunan boş varili hayvan yemlemede kullanmak için kestikleri sırada zehirlendi.

Yakınları tarafından Çine Devlet Hastanesine kaldırılan baba ve oğlu, ilk müdahalelerinin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Mehmet Cesur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, babası ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cesur'un cenazesi, Akçaova Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kimyasal madde zehirlenme

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