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Aydın'da "misyonerlik" yaptığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 16:16 | Son Güncelleme

Aydın'da "misyonerlik" yaptığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

Aydın'da "misyonerlik" faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Aydın Valiliğinden Kuşadası ilçesinde bir lisede görev yapan öğretmenle ilgili basında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Adı geçen öğretmenin 'Derslerde misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü' yönündeki ihbarın Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşmasının ardından Valiliğimiz tarafından 22 Ekim 2019 tarihinde maarif müfettişi görevlendirilerek inceleme-soruşturma başlatılmış olup dosya safahatı devam etmektedir. Konunun önemine binaen lüzum eden tüm yasal süreç Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

Aydın'da din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni E.B.K'nin misyonerlik faaliyetinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Aydın din kültürü ve ahlak bilgisi Milli Eğitim öğretmen soruşturma

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