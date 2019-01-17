Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Mehmet Ö'nün (24) kullandığı 09 LN 447 plakalı otomobil ile Veli Cünlü (18) idaresindeki 09 CEH 78 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi Ticaret Odası kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Cünlü yola savruldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan Cünlü'yü Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bir dönercide kuryelik yaptığı öğrenilen Cünlü, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Mehmet Ö. gözaltına alındı.

