Aydın'da silahlı kavga: 9 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de S.G. ve B.S. arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
S.G'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu B.S. ile çevrede bulunan 8 kişi isabet eden saçmalarla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gözaltına alınan S.G. ise ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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