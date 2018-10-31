Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Zeybek Sanayi Sitesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine operasyon düzenledi.
Narkotik köpeği "Cayra"nın görev aldığı iş yerindeki aramada, 680 gram metamfetamin, ameliyatlarda kullanılan 20 gram ketamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler ele geçirildi.
İş yeri sahibi M.A.C. ve yanındaki K.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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