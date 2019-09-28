HABER

Aydın'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 22:55 | Son Güncelleme

Aralarında bir gardiyanın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden aralarında gardiyanın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurutuluş Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda S.A, F.Y, Ö.O, M.K, M.G, A.E ve Ş.G. gözaltına alındı.

Evdeki aramada 2 tabanca, 2 hassas terazi, bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden gardiyan olduğu öğrenilen M.K'nin yanı sıra F.Y ile S.A tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...50 kilo verdi! Verdiği kiloları geri almaya başlayınca...
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son haliTam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon tutuklama uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

Cemil İpekçi'den Ebru Şallı'ya ilginç tebrik! 'K..nın güzelliği...'

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

F.Bahçe taraftarları G.Saray forması yaktı

F.Bahçe taraftarları G.Saray forması yaktı

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

Tam 115 yıllık! 'Balkon konuşmaları' yapıyordu, işte son hali

28 Eylül Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 5 milyon TL devretti!

Sakarya'da 50 asker yemekten zehirlendi

50 asker yemekten zehirlendi

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

İzmir'de ortalık karıştı! Özel harekat müdahale etti

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.