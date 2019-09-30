HABER

Aydın'ın yeni İl Emniyet Müdürü Ekici göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muammer Aksoy Mahallesi'nde, Nazilli - Denizli Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Nazilli'den Denizli yönüne giden Erkan Dağ (32) yönetimindeki 38 ED 816 plakalı otomobil ile Hakkı Yıldız'ın (52) kullandığı 20 ACK 104 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Erkan Dağ'ın aracı takla atarken, Hakkı Yıldız yönetimindeki otomobil ise refüje çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında, Hakkı Yıldız, Hüseyin Yıldız (13), Ayşe Yıldız (42), Yusuf Yıldız (12), Erkan Dağ ve Simge Sinmez (21) yaralandı. Ambulanslara alınan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

O okulda eğitime 1 ay ara verildiO okulda eğitime 1 ay ara verildi
Otel odasında intihar ettiOtel odasında intihar etti
Ankara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı (4)- YenidenAnkara'da halk otobüsü durağa daldı: 3 ölü, 11 yaralı (4)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Polis fotoğrafları gösterince hayatının şokunu yaşadı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

İzmirli iş adamının feci ölümü

İzmirli iş adamının feci ölümü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İstanbul'da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.