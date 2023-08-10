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  4. AYETLİ DUALI CUMA MESAJLARI: Resimli, yeni, aileye, eşe, dosta göndermelik en güzel ve en anlamlı cuma mesajları BURADA!

AYETLİ DUALI CUMA MESAJLARI: Resimli, yeni, aileye, eşe, dosta göndermelik en güzel ve en anlamlı cuma mesajları BURADA!

10.08.2023 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları 10 Ağustos Perşembe gününden en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından WhatsApp, Instagram, Twitter, Threads ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde paylaşılacak. Biz de kısa, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte, en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

AYETLİ DUALI CUMA MESAJLARI: Resimli, yeni, aileye, eşe, dosta göndermelik en güzel ve en anlamlı cuma mesajları BURADA!

Cuma mesajları resimli, yeni, güzel, kısa, dualı ve ayetli olarak araştırılıyor. Yarın birçok kişi birbirine cumasını kutlayacak mesajlar gönderecek. Anne, baba, eş ve sevgiliye özel yeni, kısa, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları sözlerini sizler için hazırladık. İşte en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI 2023

Allah’a davet eden, Salih amel işleyen ve ben gerçekten Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? (Fussilet Suresi 33. Ayet)

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Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

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Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı cumalar…

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.
Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Âmin, cumamız mübarek olsun.

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Allah’ım musibetin yaşandığı bu günlerde tüm insanlara şifa ve sabır ihsan eyle. Bizleri yeniden Cuma saflarında bir araya getirmeyi nasip eyle. Tüm İslam alemine hayırlı cumalar.

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Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.


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