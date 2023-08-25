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  4. AYETLİ, DUALI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI! Anne, baba, eş ve sevgili için en yeni, anlamlı ve resimli cuma mesajları İNDİR!

AYETLİ, DUALI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI! Anne, baba, eş ve sevgili için en yeni, anlamlı ve resimli cuma mesajları İNDİR!

25.08.2023 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları 25 Ağustos Cuma gününün en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Resimli cuma mesajları bugün birçok kişi tarafından WhatsApp, Instagram, Twitter, Threads ve Facebook gibi sosyal medya sitelerinde paylaşılacak. Biz de kısa, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte, en yeni ve en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

AYETLİ, DUALI VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI! Anne, baba, eş ve sevgili için en yeni, anlamlı ve resimli cuma mesajları İNDİR!

Cuma mesajları resimli, yeni, güzel, kısa, dualı ve ayetli olarak araştırılıyor. Bugün birçok kişi birbirine cumasını kutlayacak mesajlar gönderecek. Anne, baba, eş ve sevgiliye özel yeni, kısa, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları sözlerini sizler için hazırladık. İşte en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

RESİMLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI!

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

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Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.

Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)

Hayırlı cumalar.

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Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

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