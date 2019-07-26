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Aygır Gölü için "hassasiyet" sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Adilcevaz ilçesinde önemli destinasyonlardan biri olan Aygır Gölü'nün "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı - Bitlis Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Aras: - "Hem Aygır Gölü'nün korunacak hassas alan ilan edilmesi hem de Nemrut-Süphan Jeopark süreçleri sadece Bitlis'i değil, bütün Van Gölü havzasına değer katacaktır"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Doğal sit alanında bulanan Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Aygır Gölü'nün, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi sevinçle karşılandı.

Adilcevaz ilçesinde volkanik patlama sonucu Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan Dağı eteklerinde oluşan Aygır Gölü, yemyeşil doğası ve huzurlu ortamıyla her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

El değmemiş doğası, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri, bünyesinde barındırdığı biyo çeşitlilik ve masmavi suyu ilgi çeken Aygır Gölü'nün, Resmi Gazete'de yer alan kararın ardından bundan sonra daha hassas korunması bekleniyor.

Doğal sit alanı kapsamında bulunan Aygır Gölü'nün alınacak önlemlerle doğal yapısının daha iyi korunması ve ziyaretçi sayısının da artırılması hedefleniyor.

Bitlis Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aygır Gölü'nün, dünya ölçeğinde olağanüstü ekosistemleri barındırması, jeolojik ve jeomorfolojik olarak önemli bir doğal yapıt olduğunu söyledi.

Gölün, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün 2017'de başlattığı "4 Mevsim Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Çalışmaları" kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescillendiğini belirten Aras, şunları kaydetti:

"Aygır Gölü'nün, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Nemrut-Süphan Jeopark Projesi kapsamında da yer alıyor. Jeoparkın önemli ayaklarından biri de Süphan Dağı ve Aygır Gölü. Hem Aygır Gölü'nün korunacak hassas alan ilan edilmesi hem de Nemrut-Süphan Jeopark süreçleri sadece Bitlis'i değil, bütün Van Gölü havzasına değer katacaktır. Bitlis ve tüm Van Gölü havzasının hem ekonomisine hem de turizm potansiyeline çok ciddi değer katacağını bekliyoruz. Bu karar oradaki habitatın, floranın, faunanın, canlı hayat ile diğer ekosistemlerin geleceğe taşınması için önemli. Hassas alanların yönetimi, belirlenen yönetmelik çerçevesinde yapılır. İnsanlar ve kurumlar istediği gibi alana müdahale edemez. Oradaki çalışmalar bir bütünlük içinde bakanlığın izniyle yapılacak."

- "Burası mükemmel bir yer"

Tur rehberi Alpaslan Taşkın ise 90'lı yıllarda pelikan, flamingo, kaz ve beyaz kaz türleri türlerinin bulunduğunu Aygır Gölü'nde son zamanlarda sulamadan dolayı çekilmenin yaşandığını belirtti.

Bu nedenle kuşların göç etmek zorunda kaldığını aktara Taşkın, "Gölün korunması için dernek kurup Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne başvurduk. Cumhurbaşkanımızın sayesinde Aygır Gölü için koruma kararı çıkarıldı. Teşekkür ediyoruz. Burası mükemmel bir yer ve turizme kazandırılması gerekiyor. Hem Süphan Dağı hem de Aygır Gölü'nün bölgenin cazibe merkezi haline gelmesi, koruması, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret etmesi için güzel şeyler yapacağız." diye konuştu.

Taşkın, koruma kararının ilçenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacağını, Aygır Gölü'nün bölgede bir cazibe merkezi haline geleceğini sözlerine ekledi.

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