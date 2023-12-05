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Ayhan Akman, Seçil Erzan'dan parasını böyle kurtarmış! Gönderdiği fotoğraftan sonra parayı aldığını anlattı

05.12.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye, Seçil Erzan olayını konuşuyor. Olayda her yeni gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Aralarında ünlü futbolcuların da olduğu çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddia edilen vurgunda futbolcuların Erzan'a attığı mesajlar ortaya çıkarken futbolcuların Erzan'a mesajlarında sitem ettiği öğrenildi. Öte yandan Ayhan Akman ise Erzan'dan parasını nasıl alabildiğini anlattı. Akman, Erzan'a gönderdiği fotoğraf sonrası parasını alabildiğini belirtti.

Ayhan Akman, Seçil Erzan'dan parasını böyle kurtarmış! Gönderdiği fotoğraftan sonra parayı aldığını anlattı

Türkiye, Seçil Erzan olayını konuşmaya devam ediyor. Aralarında ünlü futbolcuların ve iş insanlarının da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan tutuklanmıştı. Erzan'dan parasını alamayanlar Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunurken Erzan'a para veren kişilerden bir tanesi de Galatasaray Kulübü Direktör Yardımcısı olan eski futbolcu Ayhan Akman'dı.

"YABANCI BİR FONDAN BAHSETTİ"

Milliyet'te yer alan habere göre; Ayhan Akman parasını geri alabilen kişilerden. Müşteki olarak Savcılığa ifade veren Ayhan Akman, Seçil Erzan’ın kendisini arayarak yabancı bir fondan bahsettiğini söylediğini anlattı. Banka müdürü olduğu için kendisine güvendiğini anlatan Akman, Erzan’a 950 bin dolar verdiğini söyledi. İleriki zamanlarda Seçil Erzan’dan para istediğinde kendisini sürekli oyaladığını anlatan Akman'ın, parasını almak için ilginç bir yol izlediği öğrenildi.

FOTOĞRAFI GÖNDERİNCE PARAYI ALDI

Seçil Erzan’a durumu bankanın yöneticilerine anlatacağını söyleyen Ayhan Akman, “Hatta bir gün Mehmet Aydoğdu ile fotoğraf çektirdiği bu fotoğrafı Seçil Erzan’a WhatsApp üzerinden gönderdim. Amacım Seçil Erzan’ın benden aldığı parayı geri almaktı” dedi. Sonrasında Erzan’ın ana paraya yakın bir parayı kendisine gönderdiğini söyleyen Akman, “Fakat bana hala 10-20 bin dolar borcu vardır” ifadelerini kullandı.

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MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Telefonlar incelenirken Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı. Dolandırılan futbolcuların Erzan'a gönderdikleri mesajlarda ona sitem ettikleri öğrenildi.

Mahkeme Seçil Erzan'ın telefonlarına el konulup incelenmesi kararı almıştı. O telefonlarda Galatasaray'lı eski futbolcular Ayhan Akman ve Emre Çolak ile birlikte takımın eski tercümanı Musa Mert Çetin'in mesajları da vardı. Üç ismin de Seçil Erzan'a 7 Nisan'da yani vurgunun ortaya çıktığı gün mesaj attığı öğrenildi.

EMRE ÇOLAK

Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra fona en çok parayı kaptıran üçüncü kişi de Emre Çolak olmuştu.

Parasını alamayan Çolak'ın da Erzan'a attığı mesaj incelenen telefondan çıktı: "Seçil Hanım bekliyorum. 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?"

Seçil Erzan mesaja cevap vermezken Emre Çolak da onu WhatsApp üzerinden aradı fakat Erzan'a ulaşamadı.

Seçil Erzan da ifadesinde, "Emre Çolak da fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisine bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım." ifadelerini kullanmıştı.

AYHAN AKMAN

Seçil Erzan, Ayhan Akman ile ilgili de mahkemede 'Kendisinden faizle para satın aldım. Ancak kendisi çok daha fazlasını geri aldı' şeklinde konuşmuştu. Erzan'a mesaj atanlar arasında Ayhan Akman da vardı: "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünüyor musun beni?"

MUSA MERT ÇETİN

Para yatıran isimlerden biri de Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin'di. Çetin ifadesinde "Bu paraları banka şube müdürü Seçil Erzan'ın odasında Seçil Erzan'a verdim. Tamamen bankanın içerisinde teslim ettim." demişti.

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Seçil Erzan ifadesinde Çetin için ise "Fon vaadiyle para aldığım kişilerdendir. Ancak kendisine herhangi bir ödeme yapamadım." ifadelerini kullandı.

Musa Mert Çetin de vurgunun ortaya çıktığını duyar duymaz Erzan'a mesaj attı: "Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna?"

Musa Mert Çetin de mesajlara dönüş olmayınca Seçil Erzan'a gün öğleden sonra telefonla aradı. Fakat Erzan o telefona da bakmadı. Seçil Erzan'ın el konulan telefonunun incelenmesi ise devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Seçil Erzan
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