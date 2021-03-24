Ayhan Salman kimdir? Ayhan Salman kaç yaşında ve nereli?

Ayhan Salman, birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almış ve 2005 yılında yapılan Olağan Kongre ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanvekilliği görevine getirilmiştir. Ayhan Salman, Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Bursa İl Başkanı olarak atanmıştır.

AYHAN SALMAN KİMDİR?

Ayhan Salman, 1969 Yılında Bursa' da doğdu. İnegöl İmam Hatip Lisesini bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi A.Ö.F İktisat Bölümü'nde okudu (ön lisans). Birçok farklı sektörde (Boya-Kimya, Mobilya üretimi ve gıda perakendeciliği) faaliyet gösteren Hadim Şirketler Grubu'nun kurucusu ve halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyeliği, MÜSİAD Şube Başkan Yardımcılığı, Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Üyeliği, Perder gibi sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmaktadır. 2005 yılındaki olağan kongre ile seçilen yönetim kurulunda AK Parti İnegöl İlçe Başkanvekilliği görevine getirildi. 2012 yılındaki olağan kongreye kadar 2 dönem bu göreve devam etti.