HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ayhan Salman kimdir? Ayhan Salman kaç yaşında ve nereli?

Ayhan Salman kimdir? Ayhan Salman kaç yaşında ve nereli?

24.03.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) belli olup listenin yayınlanmasının ardından listede yer alan isimler araştırılmaya başlandı. MKYK listesinde yer alan Ayhan Salman, aile şirketinin yönetimini devralarak ticaret hayatına atılmıştır. Daha sonra Hadim Boya A.Ş.’yi kurarak ticaret hayatına bir süre bu şekilde devam etmiştir. Ayhan Salman, Hadim Şirketler grubu yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır.

Ayhan Salman kimdir? Ayhan Salman kaç yaşında ve nereli?

Ayhan Salman, birçok Sivil Toplum Kuruluşlarında görev almış ve 2005 yılında yapılan Olağan Kongre ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanvekilliği görevine getirilmiştir. Ayhan Salman, Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Bursa İl Başkanı olarak atanmıştır.

AYHAN SALMAN KİMDİR?

Ayhan Salman, 1969 Yılında Bursa' da doğdu. İnegöl İmam Hatip Lisesini bitirdi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi A.Ö.F İktisat Bölümü'nde okudu (ön lisans). Birçok farklı sektörde (Boya-Kimya, Mobilya üretimi ve gıda perakendeciliği) faaliyet gösteren Hadim Şirketler Grubu'nun kurucusu ve halen Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

İnegöl Ticaret Sanayi Odası Meclis Üyeliği, MÜSİAD Şube Başkan Yardımcılığı, Bosna Hersek Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Üyeliği, Perder gibi sivil toplum kuruluşlarında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunmaktadır. 2005 yılındaki olağan kongre ile seçilen yönetim kurulunda AK Parti İnegöl İlçe Başkanvekilliği görevine getirildi. 2012 yılındaki olağan kongreye kadar 2 dönem bu göreve devam etti.

ayhan salman2

2012 -2014 yılları arasında İl Yöneticisi olarak görev yaptı. 23 Ağustos 2017 tarihinde AK Parti Genel merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından Bursa il Başkanı olarak atanmıştır.

Ayhan Salman, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Şükrü Avşar önemli projelerin yapımcılığını üstlendiŞükrü Avşar önemli projelerin yapımcılığını üstlendi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
Bursa AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Belgin Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Camı kırarak girdiği evde sevgilisini öldüren sanık: Korkutmak için ateş ettim

'Başkasını seviyorum' dedi, sonrası korkunç

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bekir Bozdağ AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bekir Bozdağ AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Binali Yıldırım AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Binali Yıldırım AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Denize düşen kızı böyle kurtardı!

Denize düşen kızı böyle kurtardı!

AK Parti kongresindeki kalabalık sosyal medyada olay oldu! Melih Gökçek'ten eleştirilere yanıt geldi

AK Parti kongresindeki kalabalık sosyal medyada olay oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.