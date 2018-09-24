Ayhan Sicimoğlu televizyonda hangi tür programlar yapıyor? (Hadi İpucu 24 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 24 Eylül Pazartesi 20.30’da yapılacak 6 bin TL’lik yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir soru için Ayhan Sicimoğlu ile ilgili bir ipucu verildi. İpucunda MFÖ ile İpucu Beşlisi’ni kuran, Türkiye’nin ilk müzik klibini yöneten Ayhan Sicimoğlu’nun televizyonlarda hangi tür programlarla ünlü olduğu soruldu.
Hadi ipucunda sorulan sorunun cevabı gezi programları olacak. Ayhan Sicimoğlu’nun son yıllarda televzinyonda gezi programlarında izliyoruz.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.
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