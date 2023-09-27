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    4. Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler... Göz göze gelmemesi için çocuğunun gözlerini kapattı

    Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler... Göz göze gelmemesi için çocuğunun gözlerini kapattı

    27.09.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Meksika'nın Chipinque Ekoloji Parkı'nda piknik yapan bir ailenin davetsiz misafiri vardı. Piknik masasına çıkarak üzerindeki yemekleri yiyen ayıyı anne ve oğlu hareketsiz kalmayı başararak dakikalarca bekledi. Anne paniğe kapılmadan oğlunun ayıyla göz göze gelmemesi için gözlerini kapatarak beklemesini istedi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı.

    Meksika'nın Nuevo León kentindeki San Pedro Garza García'daki Chipinque Ekolojik Parkı'nda çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir aile piknik yaptığı sırada keyifleri davetsiz bir misafir nedeniyle bölündü. Masaya gelen ayı tabakları silip süpürürken anne ve oğlunun hareket etmeden dakikalarca beklediği görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    ÖYLECE DURUP BEKLEDİLER

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    Ayının yemeğini bitirmesini hareket etmeden bekleyen aile hayvanın bölgeden ayrılarak kendisine başka yiyecekler araması için uzaklaşmasıyla sona erdi. Olaya hiç kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Pek çok kişi kadını sakin kalması ve çocuğu koruması nedeniyle överken bazıları ise o anlar kaydetmenin akıllarına nasıl geldiğini sordu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bakın çocuk annesinin yanında nasıl güvende hissediyor. Annenin korkuyla yüzleşmesine bakın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuğunu güvende tutmak için elinden geleni yaptı. Yüzünü bile kapatmadı" yorumunu ekledi.

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