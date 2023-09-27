Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler... Göz göze gelmemesi için çocuğunun gözlerini kapattı

Meksika'nın Nuevo León kentindeki San Pedro Garza García'daki Chipinque Ekolojik Parkı'nda çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir aile piknik yaptığı sırada keyifleri davetsiz bir misafir nedeniyle bölündü. Masaya gelen ayı tabakları silip süpürürken anne ve oğlunun hareket etmeden dakikalarca beklediği görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

ÖYLECE DURUP BEKLEDİLER

Ayının yemeğini bitirmesini hareket etmeden bekleyen aile hayvanın bölgeden ayrılarak kendisine başka yiyecekler araması için uzaklaşmasıyla sona erdi. Olaya hiç kimsenin yaralanmadığı belirtildi. Pek çok kişi kadını sakin kalması ve çocuğu koruması nedeniyle överken bazıları ise o anlar kaydetmenin akıllarına nasıl geldiğini sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bakın çocuk annesinin yanında nasıl güvende hissediyor. Annenin korkuyla yüzleşmesine bakın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuğunu güvende tutmak için elinden geleni yaptı. Yüzünü bile kapatmadı" yorumunu ekledi.



